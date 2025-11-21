Ценности
Сыгравшая Наташу Ростову актриса показала фото в купальнике

Британская актриса Лили Джеймс показала фото в купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lilyjamesofficial

Британская актриса Лили Джеймс, сыгравшая Наташу Ростову в сериале телеканала BBC «Война и мир», показала фото в откровенном наряде. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

36-летняя знаменитость предстала на одном из размещенных кадров в розовом купальнике Hunza G с широкими бретелями и глубоким декольте. При этом звезда собрала волосы и отказалась от макияжа. Ее внешний вид дополнили несколько серег-гвоздиков.

В сентябре актриса Лили Джеймс снялась в латексных трусах. Помимо этого, она примерила укороченную шубу и атласный бюстгальтер, который она надела на майку. Отмечалось, что перечисленная одежда была предоставлена люксовыми брендами The Frankie Shop, Miu Miu и Elissa Poppy.

