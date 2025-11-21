Трамп высказался об отношении Зеленского к плану по Украине

Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить план США по урегулированию

Президент США Дональд Трамп прокомментировал реакцию украинского лидера Владимира Зеленского на план США по урегулированию конфликта с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Трамп заявил, что Зеленскому придется одобрить американскую инициативу по урегулированию на Украине. «Если ему не нравится план США, он может продолжать воевать», — призвал он.

Ранее Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории.

20 ноября Украина получила мирный план Белого дома. По словам украинских политиков, в него входит 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и других территорий.