Силовые структуры
15:31, 21 ноября 2025Силовые структуры

Верховный суд запретил россиянам водить автомобиль при одном условии

ВС России утвердил запрет на вождение машины после употребления катинонов
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Suthida Phensri / Shutterstock / Fotodom

Верховный суд (ВС) России утвердил запрет на вождение транспортного средства после употребления катинонов. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в постановлении отмечается, что определение и постановление судов нижней инстанции, вынесенные в отношении Мурата Муртазаева по делу об административном правонарушении по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, оставить без изменения, а жалобу Муртазаева — без удовлетворения.

Речь идет о полученном штрафе фигуранта за вождение транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и лишения его прав на один год и девять месяцев. Тогда по результатам экспертизы установлено, что в крови Муртазаева были синтетические катиноны.

Верховный суд объяснил, что катиноны относятся к числу психотропных веществ.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России назвал три случая, когда отсутствует вина за неуплату административного штрафа.

