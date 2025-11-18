Названы уважительные причины неуплаты штрафов в России

ВС РФ назвал случаи, когда отсутствует вина за неуплату административного штрафа

Верховный суд (ВС) России назвал три случая, когда отсутствует вина за неуплату административного штрафа. Об этом говорится в постановлении Пленума высшей судебной инстанции страны «Об отдельных вопросах, возникающих у судов при рассмотрении дел об административных правонарушениях, выражающихся в уклонении от исполнения наказания в виде административного штрафа», передает корреспондент «Ленты.ру».

Уважительной причиной могут считаться обстоятельства, препятствующие уплате административного штрафа в установленный срок, но подлежащие проверке судьи при рассмотрении дела об административном правонарушении. Среди этих обстоятельств указываются длительное нахождение на стационарном лечении, нахождение на территории, где объявлен режим чрезвычайной ситуации, неверные реквизиты для оплаты штрафа в постановлении суда.

Вторым основанием для неуплаты штрафа ВС указал арест счетов. Вместе с тем судья должен выяснить, предпринимались ли меры для снятия со счетов ареста либо изыскания других средств для уплаты штрафа, а также обращался ли гражданин или юридическое лицо с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты административного штрафа.

Еще одним основанием Верховный суд признал возможность малозначительности правонарушения в виде неуплаты штрафа.

Ранее сообщалось, что Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России исключила применение пониженной ставки НДС в отношении импорта, не соответствующего ветеринарно-санитарным требованиям.