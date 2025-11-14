Экономика
Верховный суд назвал причину отказа в применении льготной ставки НДС

ВС РФ: Не отвечающая санитарным нормам продукция не подпадает под снижение НДС
Дмитрий Воронин

Фото: Верховный суд РФ / ТАСС

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда (ВС) России исключила применение пониженной ставки НДС в отношении импорта, не соответствующего ветеринарно-санитарным требованиям. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что таким образом инстанция постановила, рассмотрев спор о налогообложении ввезенной из Ирана партии сгущенного молока. С нее, после соответствующего решения Россельхознадзора, Московская таможня, с учетом того, что продукция не может использоваться в продовольственных целях, потребовала заплатить сборы не в 10, а в 20 процентов.

Верховный суд согласился с трактовкой ведомства, назвавшего несоответствие санитарным нормам причиной отказа в льготе по налогу. До этого Арбитражный суд Москвы вынес такое же решение, а вот апелляция и кассация поддержали требование компании о более низкой ставке для спорных товаров.

В Верховном суде отметили, что пониженная ставка НДС введена государством в целях доступности товаров для потребителей и не может распространяться на продукцию, ввоз которой запрещен на территорию ЕАЭС из-за непредоставления необходимых документов.

Ранее стало известно, что Минфин предложил повысить НДС в России с 20 до 22 процентов с сохранением льготного уровня в 10 процентов для всех социально значимых товаров.

