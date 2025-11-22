Мир
17:24, 22 ноября 2025Мир

Раскрыта причина повторного ареста экс-президента Бразилии

Бывшего президента Бразилии Болсонару арестовали из-за высокого риска побега
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Diego Herculano / Reuters

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару повторно арестовали из-за высокого риска побега. Причину заключения экс-главы государства под стражу раскрыл Reuters.

Как следует из данных решения Верховного суда, была опасность того, что сторонники Болсонару помешают полиции контролировать его домашний арест. Также были обнаружены вмешательства в работу электронного браслета на ноге президента.

Кроме того, дом, где экс-глава Бразилии отбывал домашний арест, находится недалеко от посольства США — это, по словам судьи, тоже могло указывать на попытки побега.

12 сентября Верховный федеральный суд приговорил экс-президента Бразилии Болсонару к 27 годам тюрьмы по обвинению в заговоре с целью госпереворота и избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 27 лет и 3 месяца. Однако позднее условия изменили на домашний арест.

