Бывшего президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-президента Бразилии Болсонару к 27 годам тюремного заключения

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару приговорили к тюремному заключению по делу о государственном перевороте. Об этом сообщает портал G1.

По его информации, Верховный федеральный суд признал Болсонару виновным в заговоре с целью госпереворота и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 27 лет и 3 месяца.

В феврале прошлого года бывший бразильский лидер попал под следствие из-за подозрений в причастности к попытке государственного переворота. Ему официально запретили покидать страну на время расследования.

Позднее Болсонару предъявили обвинения в присвоении государственного имущества, а также участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях.