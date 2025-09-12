Мир
01:28, 12 сентября 2025

Бывшего президента Бразилии приговорили к 27 годам тюрьмы

Суд приговорил экс-президента Бразилии Болсонару к 27 годам тюремного заключения
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ton Molina / Keystone Press Agency / Global Look Press

Бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару приговорили к тюремному заключению по делу о государственном перевороте. Об этом сообщает портал G1.

По его информации, Верховный федеральный суд признал Болсонару виновным в заговоре с целью госпереворота и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 27 лет и 3 месяца.

В феврале прошлого года бывший бразильский лидер попал под следствие из-за подозрений в причастности к попытке государственного переворота. Ему официально запретили покидать страну на время расследования.

Позднее Болсонару предъявили обвинения в присвоении государственного имущества, а также участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях.

