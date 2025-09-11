Мир
Суд в Бразилии признал экс-президента виновным по делу о заговоре

Суд Бразилии признал экс-президента страны Болсонару виновным по делу о заговоре
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Жаир Болсонару

Жаир Болсонару. Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Федеральный верховный суд Бразилии признал бывшего президента страны Жаира Болсонару виновным в организации заговора против действующего главы государства Лулы да Силвы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что обвинительный приговор поддержала третья из пяти судей Кармен Люсия. По ее словам, прокуратура убедительно доказала, что группа под руководством Болсонару « разработала и реализовала <...> план нападения на демократические институты с целью подорвать законную передачу власти по итогам выборов 2022 года». Отмечается, что в группу заговорщиков входили ключевые члены правительства Болсонару, вооруженных сил и разведывательных органов.

Ранее Жаиру Болсонару предъявили обвинения в присвоении государственного имущества, а также участии в преступном сообществе в рамках расследования дела о ювелирных украшениях. Позже стало известно, что он обвиняется в попытке осуществления государственного переворота и насильственной отмене демократического верховенства закона в 2022 году.

