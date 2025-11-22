Мир
17:27, 22 ноября 2025

Стала известна дата встречи Запада и Украины по мирному плану Трампа

DPA: Встреча США, ЕС и Украины по плану Трампа пройдет в Женеве 23 ноября
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

Встреча представителей стран Запада и Украины по плану американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта с Россией намечена на 23 ноября в Женеве. Об этом в субботу, 22 ноября, сообщает немецкое агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Как сообщается, в воскресенье в Женеве представители ряда стран Европейского союза (ЕС), США и Украины встретятся для обсуждения мирного плана Трампа. Дополнительных подробностей не сообщается.

Ранее издание Bloomberg заявило о попытке европейских стран переписать мирный план США до дедлайна. По оценке журналистов, лидеры Европы таким образом пытаются выиграть время для Украины, чтобы она могла разработать новые условия прекращения огня с Россией.

