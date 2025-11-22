Трамп анонсировал скорый мир на Украине

Трамп заявил о скором мире между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп прокомментировал процесс урегулирования конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

Трамп подчеркнул, что скоро между Россией и Украиной наступит мир.

Ранее Трамп потребовал от Украины принять новый план урегулирования конфликта до 27 ноября. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) теряют территории.

20 ноября Украина получила мирный план Белого дома. По словам украинских политиков, в него входит 28 пунктов, включая отказ Украины от вступления НАТО и признание за Россией Крыма, Донецкой и Луганской народных республик и других территорий.