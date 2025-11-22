Бывший СССР
В Киеве начался митинг за отставку Зеленского и Ермака

На Майдане Независимости в Киеве начался митинг за отставку Зеленского и Ермака
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

На майдане Независимости в Киеве начался митинг за отставку президента Украины Владимира Зеленского и главы офиса президента страны Андрея Ермака. Кадры протестующих публикует «Страна.ua» в Telegram.

«Люди продолжают подтягиваться», — отмечает издание.

На момент публикации на площади находились около 30 протестующих. Как отмечает издание, недовольные собираются на митинг уже вторую неделю подряд в субботу.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий со ссылкой на источники заявил о заморозке расследования коррупции в окружении Владимира Зеленского. Также он опроверг возможность официальных обвинений в адрес главы офиса президента Украины Андрея Ермака и секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, бывшего министра обороны Рустема Умерова.

