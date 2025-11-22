В МИД высказались о возможности встречи Путина и Трампа

Рябков: Вопрос следующей встречи Путина и Трампа стоит на повестке дня

Вопрос следующей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа стоит на повестке дня. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь».

«Я бы ничего не исключал. Вопрос о проведении следующего контакта лидеров стоит на повестке дня. Мы видим, что поиски пути вперед продолжаются», — подчеркнул дипломат.

Рябков допустил возможность нового российско-американского саммита в краткосрочной или среднесрочной перспективе. Замглавы МИД подчеркнул, что в Белом доме хорошо понимают подход Москвы по условиям организации встречи Путина и Трампа. Дипломат понадеялся, что администрация Трампа приложит достаточные усилия для проведения новых переговоров между лидерами России и США.

Ранее Путин впервые прокомментировал мирный план Трампа по Украине и предупредил Киев о «неизбежных событиях» на фронте. Он сообщил, что Москва уже получила текст американского проекта урегулирования по имеющимся каналам взаимодействия с Белым домом.