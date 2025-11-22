Аналитик Бод: Бельгия рассчитывает на победу России в конфликте на Украине

Позиция Бельгии по вопросу замороженных активов России связана с тем, что страна рассчитывает на победу Москвы в конфликте на Украине. Такую оценку озвучил бывший полковник военной разведки Вооруженных сил Швейцарии Жак Бод в интервью профессору Гленну Дизену на его YouTube-канале.

«Интересный момент заключается в том, что бельгийцы говорят: "На войне именно победитель решает, что делать с замороженными активами, а не проигравший". Они, очевидно, имеют в виду, что никаких обсуждений не будет: русские победят и в конечном итоге они сами решат, что делать», — подчеркнул аналитик.

Бод прокомментировал отказ властей Бельгии поддержать передачу российских активов Украине в рамках «репарационного кредита» и указал, что страна должна будет немедленно передать Москве 180 миллиардов евро после завершения конфликта. Эксперт указал на различие между официальной риторикой Брюсселя о необходимости победы Киева и скрытым нежеланием передать украинским властям денежные средства.

«За кулисами люди все понимают, то есть у них нет никаких иллюзий относительно происходящего», — резюмировал бывший разведчик.

Ранее издание Politico раскрыло позицию Бельгии по использованию российских активов. Источник издания подчеркнул, что Бельгия «не даст добро, пока не будет знать в деталях, о чем речь».