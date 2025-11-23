Глава Минфина США назвал провальными европейские санкции против России

Бессент: Европейские санкции против России — провальные

Глава Минфина США Скотт Бессент назвал европейские санкции против России «провальными». Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

«Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: "О, мы принимаем 19-й пакет санкций". По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились», — сказал он.

По словам главы американского финансового ведомства, европейцы финансируют Россию через закупки нефти.

Ранее стало известно, что Европа допускает возможность поэтапного снятия санкций с России в случае урегулирования конфликта на Украине. Однако отмечается, что они могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.