Глава Минфина США назвал провальными европейские санкции против России

Глава Минфина США Скотт Бессент назвал европейские санкции против России «провальными». Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.
«Вот есть европейцы. Европейцы говорят мне: "О, мы принимаем 19-й пакет санкций". По-моему, если вы что-то делаете 19 раз, то вы провалились», — сказал он.
По словам главы американского финансового ведомства, европейцы финансируют Россию через закупки нефти.
Ранее стало известно, что Европа допускает возможность поэтапного снятия санкций с России в случае урегулирования конфликта на Украине. Однако отмечается, что они могут быть возобновлены в случае нарушения мирного соглашения.