Лидеры G20 приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в ЮАР

Лидеры «Большой двадцатки» (G20) приняли декларацию саммита «Группы двадцати» в Южно-Африканской республике (ЮАР). Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Лидеры «Группы двадцати», собравшиеся в Йоханнесбурге 22-23 ноября 2025 года, обсудили глобальные вызовы и пути устойчивого развития. Для первого саммита в Африке была подчеркнута важность многостороннего сотрудничества, направленного на солидарность и равенство.

Лидеры G20 подтвердили приверженность международному праву, гуманитарным нормам и осудили терроризм. Они высказались за мир в Судане, Демократической Республике Конго (ДРК), на палестинских территориях, на Украине и других регионах.

Особое внимание уделялось укреплению устойчивости к стихийным бедствиям. Были обсуждены вопросы финансирование мер предупреждения бедствий, готовности к ним и восстановления последствий. Отмечена необходимость поддержки уязвимых стран и вложений в инфраструктуру, а также развитие технологий для повышения устойчивости к природным катаклизмам.

Также было признано, что проблема долговой нагрузки ограничивает возможности развивающихся стран. В ходе саммита было решено поддерживать инициативы по помощи странам для обеспечения их долговой устойчивости.

Ранее официальный представитель МИД ЮАР Криспин Пири заявила, что отсутствию представителей США на саммите «Большой двадцатки» (G20) в Южно-Африканской республике (ЮАР) было уделено слишком много внимания. Белый дом сам озвучил причину отказа от участия в мероприятии в Йоханнесбурге, добавила она.