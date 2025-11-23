Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
18:18, 23 ноября 2025Культура

Умер живший в Израиле известный советский художник

Художник и поэт Михаил Гробман умер в возрасте 86 лет в Тель-Авиве
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Василий Шапошников / Коммерсантъ

Известный советский и израильский художник Михаил Гробман, живший в Израиле, умер в возрасте 86 лет. Об этом говорится на его странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома (в Тель-Авиве — прим. «Ленты.ру»). Светлая память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Гробман родился в 1939 году в Москве. Его первая художественная выставка открылась в 1959 году в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной в Ленинграде. В 1966 году его приняли в Союз художников СССР. Работы Гробмана часто появлялись на выставках Второго русского авангарда в США и Европе.

В 1971 году Гробман переехал в Израиль и в 1975 году создал художественную группу «Левиафан». Он также издавал несколько газет и журналов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский высказался о начале переговоров по мирному плану Трампа

    Европа допустила снятие санкций с России

    В Финляндии проведут автопробеги в поддержку открытия границы с Россией

    Бывший хоккеист «Амурских тигров» погиб в ДТП

    Умер живший в Израиле известный советский художник

    Россиян предупредили об ограничении мобильного интернета

    На Украине мобилизованный сбежал из микроавтобуса ТЦК и попал под машину

    Трамп посетовал на отсутствие благодарности у Украины

    В российском регионе на берегу моря нашли раненого тюленя

    Раскрыто последствие отказа США передавать Украине разведданные

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости