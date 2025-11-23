Умер живший в Израиле известный советский художник

Художник и поэт Михаил Гробман умер в возрасте 86 лет в Тель-Авиве

Известный советский и израильский художник Михаил Гробман, живший в Израиле, умер в возрасте 86 лет. Об этом говорится на его странице в соцсети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«С болью в сердце сообщаем, что Михаил Гробман скончался сегодня утром у себя дома (в Тель-Авиве — прим. «Ленты.ру»). Светлая память о нем навсегда останется с нами», — говорится в сообщении.

Гробман родился в 1939 году в Москве. Его первая художественная выставка открылась в 1959 году в Высшем художественно-промышленном училище имени В. И. Мухиной в Ленинграде. В 1966 году его приняли в Союз художников СССР. Работы Гробмана часто появлялись на выставках Второго русского авангарда в США и Европе.

В 1971 году Гробман переехал в Израиль и в 1975 году создал художественную группу «Левиафан». Он также издавал несколько газет и журналов.