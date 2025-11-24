Силовые структуры
10:03, 24 ноября 2025Силовые структуры

ФСБ показала видео с ликвидацией диверсантов на железной дороге

В Алтайском крае на видео попала ликвидация диверсантов на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Алтайском крае на видео попала ликвидация диверсантов на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

На кадрах видео сотрудники ФСБ зафиксировали момент, когда злоумышленники приезжали на место совершения диверсии для разведки. Спустя время ночью они появились уже для исполнения преступления. Один из злоумышленников пошел на железнодорожное полотно, а второй в это время собирал что-то в машине. Силовики контролировали происходящее, началось задержание. Преступники открыли огонь по правоохранителям и были ликвидированы ответным огнем.

У диверсантов был обнаружен автомат Калашникова, пистолет и обрез. В багажнике автомобиля большое количество различных элементов, предназначенных для совершения диверсии.

Следственная группа работает на месте происшествия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ предотвратили диверсию в российском регионе и нейтрализовали диверсантов.

