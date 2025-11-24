Силовые структуры
09:54, 24 ноября 2025Силовые структуры

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию в российском регионе и нейтрализовали диверсантов

В Алтайском крае ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетДиверсии в России

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

В Алтайском крае ФСБ предотвратила диверсию на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ФСБ России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 281 («Диверсия»), 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и 222 («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов») УК РФ.

По данным ведомства, 22 ноября на участке железной дороги Алтайская - Бийск с большой интенсивностью движения пассажирских и грузовых поездов были выявлены два злоумышленника, которые пытались установить сбрасывающее устройство.

При задержании они оказали вооруженное сопротивление и были нейтрализованы ответным огнем. Установлено, что это местные жители, которых завербовали через один из мессенджеров представители террористической организации для совершения диверсий за вознаграждение.

По заданию куратора она подобрали место для проведения диверсионно-террористического акта и провели его разведку.

Ранее сообщалось, что россиянин выслушал приговор за сожженные релейные шкафы.

