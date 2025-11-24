Контрпредложение Европы по Украине назвали бредовым

Дизен: Европейские лидеры представили бредовое контрпредложение

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал «бредовым» контрпредложение стран Европы к мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Европейские лидеры представили бредовое контрпредложение, которое включает в себя вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций», — написал он.

При этом Дизен назвал план Трампа «плохой и унизительной сделкой для Украины», однако подчеркнул, что с каждым днем условия возможного мира для Киева будут становиться только хуже.

23 ноября издание The Washington Post со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана Европейского союза (ЕС) по Украине. Урегулирование территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.