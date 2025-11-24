Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:47, 24 ноября 2025Мир

Контрпредложение Европы по Украине назвали бредовым

Дизен: Европейские лидеры представили бредовое контрпредложение
Владислав Китов (редактор отдела Мир)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Stringer / Reuters

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал «бредовым» контрпредложение стран Европы к мирному плану президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Европейские лидеры представили бредовое контрпредложение, которое включает в себя вступление Украины в НАТО, гарантии безопасности, отсутствие территориальных уступок и выплату Россией репараций», — написал он.

При этом Дизен назвал план Трампа «плохой и унизительной сделкой для Украины», однако подчеркнул, что с каждым днем условия возможного мира для Киева будут становиться только хуже.

23 ноября издание The Washington Post со ссылкой на документы раскрыло подробности альтернативного плана Европейского союза (ЕС) по Украине. Урегулирование территориальных вопросов европейцы предлагают начать лишь после прекращения огня.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заявили о корректировке неудобных Киеву пунктов мирного плана США

    Появились подробности об обязательной трехлетней отработке для медиков

    В США позитивно оценили перспективы российского «Охотника»

    Фотосессия Виктории Бони в прозрачных трусах вызвала споры в сети

    В Европе оценили итоги переговоров США и Украины по мирному плану

    ФСБ показала видео с ликвидацией диверсантов на железной дороге

    Военные США предупредили Киев о скорой потере Донбасса

    Этническая группировка похищала выплаты бойцов СВО в российском регионе

    Махачев рассказал о сожалении после завоевания второго пояса в UFC

    На Украине раскрыли принцип действия предложенных Киеву США гарантий безопасности

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости