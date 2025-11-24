Мерц высказался о мире на Украине

Мерц: Мир на Украине не наступит в одночасье

Урегулирование украинского конфликта не наступит быстро. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мир на Украине не наступит в одночасье», — сказал он.

По словам главы немецкого правительства, мирный план по Украине не может быть реализован без европейского участия. Канцлер подчеркнул, что по этому вопросу существует «высокая степень взаимопонимания».

Он отметил, что Европейский союз хочет скорейшего прекращения огня и установления мира на Украине, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что подал американский мирный план в качестве образца.

Ранее Мерц обратился с призывом к России. По его мнению, Москва должна сделать следующий шаг в мирном процессе по Украине.