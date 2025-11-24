Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:31, 24 ноября 2025Мир

Мерц высказался о мире на Украине

Мерц: Мир на Украине не наступит в одночасье
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marco Longari / Pool / Reuters

Урегулирование украинского конфликта не наступит быстро. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Мир на Украине не наступит в одночасье», — сказал он.

По словам главы немецкого правительства, мирный план по Украине не может быть реализован без европейского участия. Канцлер подчеркнул, что по этому вопросу существует «высокая степень взаимопонимания».

Он отметил, что Европейский союз хочет скорейшего прекращения огня и установления мира на Украине, а также поблагодарил президента США Дональда Трампа за то, что подал американский мирный план в качестве образца.

Ранее Мерц обратился с призывом к России. По его мнению, Москва должна сделать следующий шаг в мирном процессе по Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В офисе Зеленского сообщили о полной переработке плана Трампа

    Ушаков ответил на вопрос о приемлемости плана США по Украине для России

    Нападение рыбы-триггера на россиянина на курорте богачей попало на видео

    Похудевший на 83 килограмма певец побрился впервые за 10 лет

    Предложен новый механизм защиты жилья от мошенников

    В России оценили темпы роста безналичных платежей

    Туктамышева пожаловалась на преследования со стороны сталкера

    В Кремле оценили европейский план по Украине

    В Кремле высказались о проекте плана по Украине

    Кадыров опубликовал обращение в день 18-летия сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости