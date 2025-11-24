Юрист назвал самый невыгодный для отпуска месяц в 2026 году

В 2026 году самым невыгодным для отпуска месяцем будет январь, заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Об этом пишет РИА Новости.

«Чуть лучше — май и февраль», — назвал он невыгодные месяцы. По словам специалиста, если работник возьмет отпуск в это время, то при выплате отпускных по сравнению с заработной платой потеряет в деньгах.

Он объяснил, что в разные месяцы число рабочих дней может быть разным, а размер оклада остается одинаковым.

Ранее стало известно, что наиболее выгодно взять отпуск в 2026 году можно в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре.