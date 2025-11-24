Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:14, 24 ноября 2025Россия

Юрист назвал самый невыгодный для отпуска месяц в 2026 году

Юрист Южалин назвал январь самым невыгодным для отпуска месяцем в 2026 году
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Grigory Dukor / Reuters

В 2026 году самым невыгодным для отпуска месяцем будет январь, заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин. Об этом пишет РИА Новости.

«Чуть лучше — май и февраль», — назвал он невыгодные месяцы. По словам специалиста, если работник возьмет отпуск в это время, то при выплате отпускных по сравнению с заработной платой потеряет в деньгах.

Он объяснил, что в разные месяцы число рабочих дней может быть разным, а размер оклада остается одинаковым.

Ранее стало известно, что наиболее выгодно взять отпуск в 2026 году можно в апреле, июле, сентябре, октябре и декабре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Киев заявил, что мирный план Трампа переписали. Его могли сократить сразу на девять пунктов

    Матвиенко раскритиковала политику Евросоюза

    В Москве загорелся крупный хлебозавод «Черемушки»

    Экс-депутат Рады рассказал о планах более 10 нардепов выйти из партии Зеленского

    Юрист назвал самый невыгодный для отпуска месяц в 2026 году

    Дочь и внук информатора разведки СССР получили российские паспорта

    Стало известно о срочной переброске ВСУ к Запорожью

    Раскрыто число перешедших на сторону России бойцов ВСУ

    Алдонин раскрыл детали борьбы с тяжелой болезнью

    В Одессе и Сумах на фоне атаки дронов и взрывов пропал свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости