Путин приедет в постсоветскую страну с государственным визитом

Путин посетит Киргизию с государственным визитом 25-27 ноября

Президент России Владимир Путин приедет в Киргизию с государственным визитом 25-27 ноября. Об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова Абдумуталип Сагынбека.

«Визит состоится по приглашению Президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова и является важным событием в развитии отношений стратегического партнерства между двумя странами», — сообщили в ведомстве.

Сообщается, что в ходе переговоров будут рассмотрены ключевые вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействия России и Киргизии в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Содружества Независимых Государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).