Раскрыт интерес к «черной пятнице» у россиян

Внимание к скидкам на осенних распродажах увеличивается в 12 раз

Интерес россиян к скидкам и акциям в период осенних распродаж увеличивается в 12 раз, следует из результатов исследования VK Рекламы. Пресс-релиз оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Так, интерес пользователей к скидкам и акциям на «черную пятницу» растет уже с конца сентября и достигает максимума за 1–2 недели до масштабной распродажи. При этом в течение трех недель ноября интерес превышает базовый в 10-12 раз.

Желание купить товар с наибольшей выгодой приводит к росту кликов и конверсий, также растет количество показов при продвижении сайтов.

В свою очередь, 55 процентов респондентов используют осенние распродажи для того, чтобы заранее купить подарки к Новому году. 34 процента откладывают деньги специально для новогодних покупок.

«Период Черной пятницы — один из основных торговых сезонов в году, когда активизируются не только рекламодатели, но и сами пользователи. Учитывая это, мы запустили специальный оффер для новых пользователей VK Рекламы, который позволяет утраивать бюджеты рекламодателей. К примеру, с минимальной суммы 5 тысяч рублей рекламодатель получает 10 тысяч бонусов. А с максимальной суммы в 15 тысяч рублей и выше — 30 тысяч бонусов», — рассказал операционный директор VK Рекламы Ирина Совик.