ЦБ захотел запретить маркетплейсам продавать собственные банковские продукты

«Ъ»: Центробанк предложил ограничить финансовые продукты маркетплейсов

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина обратилась к министру экономики Максиму Решетникову с предложением запретить маркетплейсам продавать собственные банковские продукты. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

В документе Набиуллина предложила запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены на своих площадках в зависимости от способа оплаты. Кроме того, она предложила подключить к процессу Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в качестве дополнительного контролера.

Глава ЦБ призвала запретить продажу продуктов дочерних банков на маркетплейсах. По ее словам, они «имеют заведомо неконкурентные преимущества по сравнению с другими участниками банковского рынка».

Ранее стало известно, что «Апр-Сити/ТВД», которая входит в структуру Wildberries, приобрела акции Магаса, аэропорта Ингушетии, на 425 миллионов рублей. В собственности российского региона находились 338,5 тысячи акций аэропорта. Потом они были включены в отдельную программу приватизации на 2023-2025 годы.