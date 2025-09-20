Экономика
12:07, 20 сентября 2025

Российская компания приобрела акции аэропорта в Ингушетии

«Апр-Сити/ТВД» приобрела акции аэропорта в Ингушетии за 425 млн рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Российская компания «Апр-Сити/ТВД», которая входит в структуру Wildberries, приобрела акции Магаса, аэропорта Ингушетии, на сумму 425 миллионов рублей. Об этом сообщил глава региона Махмуд-Али Калиматов, пишет ТАСС.

Уточняется, что в собственности российского региона находились 338,5 тысячи акций аэропорта. Потом они были включены в отдельную программу приватизации на 2023-2025 годы.

Затем независимые эксперты оценили стоимость акций. В итоге они назвали сумму в 250 миллионов рублей, после чего начались торги. Участие в них приняли компании ООО «Апр-Сити/ТВД» и ООО «АБС Холдинг».

18 сентября был объявлен победитель — «Апр-Сити/ТВД», входящий в структуру Wildberries. По словам Калиматова, цена сделки составила 425 миллионов рублей. В течение пяти дней должен быть заключен договор продажи.

Калиматов добавил, что это важный и серьезный шаг для всего региона. По его мнению, сделка позволит привлечь инвестиции для модернизации инфраструктуры аэропорта, а также улучшить безопасность и направить объект в развитие.

Магас находится в 30 километрах от столицы Ингушетии. Известно, что это единственный гражданский аэропорт региона.

Ранее компания РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ) и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики объявили о совместном развитии креативного пространства во Владивостоке. Также недавно стало известно, что власти Москвы одобрили компании строительство 75-этажного небоскреба в деловом кластере «Москва-Сити». Там разместят офис объединенной компании Wildberries & Russ.

