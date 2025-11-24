Гэллоуэй: Зеленскому не удастся избежать ответственности за коррупцию

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удастся избежать ответственности за разгоревшийся в стране коррупционный скандал. Последствия раскрыл лидер Рабочей партии Великобритании Джордж Гэллоуэй на своем YouTube-канале.

«Кража такого масштаба не сойдет Зеленскому с рук. Возможно, уже сейчас кто-то думает о том, как привлечь его к ответственности» — заявил Гэллоуэй.

По его словам, западные страны активно способствовали коррупции на Украине, выделяя помощь, которую разворовывал Зеленский и его окружение.

10 ноября НАБУ обвинило бизнесмена Тимура Миндича в организации коррупционной схемы в сфере энергетики, направленной на получение откатов от контрагентов агентства «Энергоатом» в размере от 10 до 15 процентов от стоимости.