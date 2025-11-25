Названа уникальная особенность складного iPhone

UDN: Складной iPhone получит уникальный экран без складки — впервые на рынке

У складного смартфона Apple не будет складки на экране. Об этом сообщает китайское издание United Daily News (UDN).

Инсайдеры выяснили, что инженерам американской компании удалось достичь прорыва в оптимизации складного смартфона. По их данным, гибкий дисплей нового iPhone не будет иметь складки — эту особенность будущего аппарата они назвали уникальной.

Журналисты медиа объяснили, что абсолютно все складные телефоны, доступные на рынке, имеют экранную складку той или иной величины. Иногда она бывает не заметна, но обычно проявляется в ходе эксплуатации устройства. В материале говорится, что если iPhone Fold выйдет без складки, то это будет прорыв в сегменте складных смартфонов.

Источники рассказали, что уникальный складной дисплей для iPhone был разработан Samsung. Однако технологии обработки и ламинирования экрана, благодаря которым складка оказалась незаметна, придумали в Apple. Ключевой компонент конструкции — шарнир — также был создан в лаборатории американского IT-гиганта.

По слухам, Apple представит свой первый складной смартфон осенью 2026 года.

В конце ноября аналитик Джефф Пу рассказал, что iPhone 17e получит процессор A19 и экран с вырезом Dynamic Island. Также новый аппарат должен выйти с обновленной фронтальной камерой.