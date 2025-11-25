Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:57, 25 ноября 2025Бывший СССР

Гагин рассказал о сдаче ВСУ в плен в Красноармейске

Гагин: Солдаты ВСУ сдаются в плен в Красноармейске малыми группами
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдаются в плен в Красноармейске (украинское название — Покровск) малыми группами или по одному. Об этом рассказал военно-политический эксперт Ян Гагин, передает aif.ru.

«Противник активно сдается в плен и малыми группами, и по одному. Боевики пытаются сохранить себе жизнь», — рассказал Гагин.

По его словам, некоторые из украинских военнослужащих планируют биться до последнего, поскольку понимают, что их ждет суровое наказание за совершенные военные преступления.

Ранее замкомандира третьего армейского корпуса ВСУ Максим Жорин признал, что ситуация для ВСУ в зоне проведения спецоперации значительно ухудшается: российская армия ведет стремительное наступление.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров заявил о явке с повинной по Буче

    Россиян призвали готовить машины к зиме

    Сенатора отстранили от работы из-за выходки с паранджой

    Под Москвой школьница проглотила острый инструмент стоматолога

    Продюсеру «Ласкового мая» Разину посоветовали ждать «эффекта домино» после заведения дела

    Лавров призвал Каллас учить историю

    Европейцы захотели расширить совместное с Украиной военное производство

    Лавров задумался о коррупционных связях Киева с европейскими чиновниками

    Россиянин привез на родину голову крокодила из Вьетнама и лишился ее в аэропорту

    Положение Зеленского сочли наиболее уязвимым с начала СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости