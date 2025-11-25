Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:20, 25 ноября 2025Мир

В Британии заявили о неспособности Европы решить конфликт на Украине

Дипломат Прауд заявил о неспособности Европы решить конфликт на Украине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Британский дипломат Иан Прауд заявил, что Европа не в состоянии предложить конструктивный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Прауд заявил о неспособности Европы решить конфликт на Украине и задался вопросом, кто будет присутствовать за столом переговоров.

«Европейские лидеры говорят, что Россию необходимо заставить сесть за стол переговоров, но игнорируют свои переговоры с американцами, сами отказываются вести переговоры с Россией и говорят, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому тоже не стоит. Кто будет за этим столом? Только [президент России Владимир] Путин? Какой абсурд», — возмутился он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о большом прогрессе на Украине. «Хотя работа еще предстоит, сегодня у нас уже есть прочная основа для дальнейшего движения вперед», — отметила она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Численность ВСУ, территориальные вопросы и членство в НАТО. Чем отличаются планы США и Европы по урегулированию на Украине?

    На Украине сообщили о массированной атаке по объектам энергетики

    Стало известно о попытках Украины вовлечь Европу в переговоры с США

    В России предложили ввести период охлаждения при продаже квартир

    Известное лекарство оказалось способно снизить потребность в инсулине

    Назван ущерб по делу продюсера «Ласкового мая» Разина

    В Британии заявили о неспособности Европы решить конфликт на Украине

    Бывшая избранница российского миллиардера показала фото в оголяющем тело образе

    Девушка решила преподать соседке урок и украла прах ее бабушки

    Милый комплимент незнакомому ребенку едва не обернулся уличным скандалом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости