В Британии заявили о неспособности Европы решить конфликт на Украине

Дипломат Прауд заявил о неспособности Европы решить конфликт на Украине

Британский дипломат Иан Прауд заявил, что Европа не в состоянии предложить конструктивный план урегулирования конфликта на Украине. Об этом он написал в социальной сети Х.

Прауд заявил о неспособности Европы решить конфликт на Украине и задался вопросом, кто будет присутствовать за столом переговоров.

«Европейские лидеры говорят, что Россию необходимо заставить сесть за стол переговоров, но игнорируют свои переговоры с американцами, сами отказываются вести переговоры с Россией и говорят, что [президенту Украины Владимиру] Зеленскому тоже не стоит. Кто будет за этим столом? Только [президент России Владимир] Путин? Какой абсурд», — возмутился он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о большом прогрессе на Украине. «Хотя работа еще предстоит, сегодня у нас уже есть прочная основа для дальнейшего движения вперед», — отметила она.