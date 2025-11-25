В российском регионе грузовик загорелся после падения обломков беспилотника

В селе Борисовка Новороссийска обломки сбитого беспилотного летательного аппарата упали на грузовик. В результате автомобиль загорелся. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в Telegram-канале.

По его данным, водитель грузовика успел вовремя покинуть кабину, благодаря чему ему удалось избежать любых травм. Прибывшие на место сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возникший пожар.

Ранее сообщалось, что обломки украинского беспилотника упали на частный жилой дом. Тогда пострадал один человек, его госпитализировали.