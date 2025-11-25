Мир
В США допустили скорое завершение конфликта на Украине

Экономист Сакс: Трамп закончит конфликт на Украине, если доведет дело до конца
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп . Фото: Reuters

Американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что конфликт на Украине может скоро закончиться. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Сакс допустил скорое завершение конфликта на Украине, если президент США Дональд Трамп доведет дело до конца. Однако он подчеркнул, что американский лидер способен поддаваться влиянию. «Поэтому мы все еще ждем, что он предпримет», — заключил эксперт.

Ранее в Белом доме заявили об оптимистичном настрое Трампа по поводу Украины. Об этом сообщила представитель ведомства Каролин Левитт. «Президент сохраняет надежду и оптимизм в отношении того, что сделка может быть заключена», — подчеркнула она.

