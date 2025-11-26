Такер Карлсон заявил, что WSJ намеренно не публикует материал о коррупции Ермака

Американский журналист Такер Карлсон обвинил газету The Wall Street Journal в преднамеренном сокрытии материала о коррупции главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Об этом он написал в соцсети X.

Он утверждает, что на протяжении нескольких месяцев издание хранило статью, в которой были подробности о взяточничестве Ермака. В частности, по словам Карлсона, у редакторов имеются доказательства того, что украинский политик «присвоил сотни миллионов долларов американских налогоплательщиков», которые предназначались для помощи Киеву. «Вместо этого они защищают Ермака», — заявил он.

Ранее депутат Верховной Рады Анна Скороход в беседе с экс-нардепом Игорем Мосийчуком (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) на его YouTube-канале заявила, что в коррупционном деле Тимура Миндича фигурируют президент Украины Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак.