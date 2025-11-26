Политик Мема: Каллас — настоящая психопатка, одержимая войной

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас является настоящей психопаткой, которая представляет реальную угрозу безопасности объединения. Свое мнение выразил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своем аккаунте социальной сети Х.

«Катастрофическая политика Каллас еще не закончена, она продолжает выступать за перевооружение Европы. Каллас, настоящая психопатка, одержимая войной, вместе с [главой Европейской комиссии Урсулой] фон дер Ляйен представляет угрозу безопасности Европы при принятии внешнеполитических решений», — возмутился политик.

Мема указал на то, что европейские страны не играют никакой роли в мирных переговорах по Украине из-за таких людей, как Каллас. По его мнению, главный евродипломат — «самый некомпетентный человек, которого он когда-либо видел».

Ранее портал Euroactiv сообщил, что бельгийские депутаты Европейского парламента сочли оскорблением слова Каллас об изъятии замороженных российских активов для финансирования Украины. Присутствующие на встрече с ней чиновники назвали тон дипломата «поразительным».