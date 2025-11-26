Мусоровоз раздавил голову пожилой женщины на глазах у школьников

NYP: В США мусоровоз обезглавил пожилую женщину

В США мусоровоз насмерть сбил 69-летнюю женщину на глазах у школьников в штате Калифорния. Об этом сообщает New York Post (NYP).

Авария произошла, когда Мария Рубалькава де Руэсга переходила дорогу недалеко от начальной школы в городе Санта-Ана. Мусоровоз раздавил голову пожилой женщины колесом. Виновник аварии остался на месте преступления. Он сотрудничает со следствием.

Известно, что Руэсга не так давно вылечилась от рака поджелудочной железы. У нее остались дети и восемь внуков. Местный школьный округ организовал кризисную команду, которая оказывает психологическую поддержку взрослым и детям, ставшим свидетелями трагического происшествия.

Ранее сообщалось, что в американском городе Викторвилл, штат Калифорния, пешехода сбили три автомобиля подряд. Ему не удалось пережить это.

