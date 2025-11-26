Найден самый маленький конь в мире

Коня ростом 52,6 сантиметра из Германии признали самым низкорослым в мире

Коня из Германии ростом 52,6 сантиметра признали самым низкорослым в мире. Об этом сообщается на сайте «Книги рекордов Гиннесса».

Самой маленькой лошадью признали коня по кличке Пумукель. Он на четыре сантиметра ниже предыдущего рекордсмена — коня из Польши по кличке Бомбель. Благодаря маленькому росту Пумукель прославился и недавно участвовал во вручении сертификатов другим рекордсменам «Книги рекордов Гиннесса».

Хозяйка самого маленького коня Карола Вайдеманн рассказала, что в 2020 году его нашла ее подруга, которая занималась поиском лошадей, нуждающихся в медицинской помощи. Тогда Пумукелю было пять месяцев, а его рост составлял 47 сантиметров. «Я приехала посмотреть на него и была просто в шоке. Никогда не видела такой маленькой лошади», — рассказала немка.

Она также отметила, что ее питомец не был выведен специально, а его размеры стали результатом «каприза природы». Несмотря на низкий рост, Пумукель прекрасно себя чувствует среди лошадей нормального размера и помогает ей на ферме. За свой труд он получает морковку и яблоки. «Он очень ласковый, хорошо ладит с детьми и обожает, когда его гладят», — сказала Вайдеманн.

