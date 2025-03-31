Найден кот с самым длинным хвостом в мире

Кот из США стал обладателем самого длинного хвоста и установил рекорд Гиннесса

Мейн-кун из США отрастил длинный хвост и установил мировой рекорд. Об этом сообщает сайт Книги рекордов Гиннесса.

Пагсли, двухлетний серый мейн-кун, живущий в штате Миннесота, недавно официально стал рекордсменом. Он признан обладателем самого длинного хвоста среди домашних кошек в мире, длина которого составляет 47 сантиметров. Представители Книги рекордов Гиннесса зафиксировали рекорд в среду, 26 марта.

Владелица кота, Аманда Кэмерон, рассказала, что у Пагсли всегда был длинный хвост, но лишь недавний разговор с ветеринаром заставил ее провести некоторые изыскания. По совету друзей Кэмерон заглянула в Книгу рекордов Гиннесса и узнала, что хвост ее кота длиннее, чем у предыдущего рекордсмена — 4-летнего серебристо-полосатого мейн-куна из Сиэтла по кличке Раджа Шимко. При этом Шимко удерживал титул чемпиона всего три недели.

Хозяйка описывает Пагсли как озорного кота с очень покладистым характером. С Пагсли живут еще две кошки и один кот: Винни, Герцогиня и Гомес, тоже мейн-кун. Семья отпраздновала победу Пагсли, подарив ему множество объятий и поцелуев. Ему также сделали его «любимый массаж плеч» и угостили вяленой говядиной.

Согласно Книге рекордов Гиннесса, мейн-куны — старейшая и самая крупная порода кошек в США. Густая и лохматая шерсть с подшерстком и мускулистое телосложение позволяют им спокойно переносить снежные зимы в Миннесоте.

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