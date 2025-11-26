Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
07:24, 26 ноября 2025Интернет и СМИ

Названа самая популярная в последние месяцы схема мошенничества

Мошенники массово заставляют жертв звонить им, маскируясь под банки и доставку
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Аферисты стали массово заставлять жертв самим звонить им — эта схема стала самой популярной в последние месяцы. Об этом сообщают «Известия».

Таким образом мошенники обходят блокировку звонков в мессенджерах. Ущерб за III квартал 2025 года увеличился почти на треть и составил более 65 миллиардов рублей. Злоумышленники маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки, присылают письма и СМС просьбой перезвонить. Самые распространенные темы — проверки счетчиков, замены домофонов и проблемы с авторизацией. Пострадавшие, доверяясь бытовым поводам, сами инициируют звонок.

Чтобы не стать жертвой одной из таких схем, следует внимательно относиться к звонкам и сообщениям, подключить двухфакторную аутентификацию и перезванивать лишь на официальные номера организаций, не разглашая банковские данные или коды из СМС.

Ранее стало известно, что мошенники начали маскировать фишинговые сайты под ресурсы Минобрнауки, чтобы украсть данные школьников и доступ к их учетным записям.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп заявил, что Россия пошла на уступки в мирном плане по Украине. От чего готова отказаться Москва?

    Британский миллиардер сообщил о смерти своей супруги

    Сотрудница полиции взяла больничный и стала снимать откровенные видео в форме

    Москву накрыл снегодождь

    Стали известны подробности об атаке ВСУ на отдаленный от границы российский город

    Под стражей по делу о теракте оказался 14-летний школьник из российского региона

    Названы главные валюты в торговле России с ключевыми партнерами

    Назван исчезнувший из плана США по Украине пункт

    Московский кондитер угостил посетителей десертом из «Роллтона»

    Владимира Зеленского отправили в российскую колонию за взятки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости