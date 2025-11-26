Названа самая популярная в последние месяцы схема мошенничества

Мошенники массово заставляют жертв звонить им, маскируясь под банки и доставку

Аферисты стали массово заставлять жертв самим звонить им — эта схема стала самой популярной в последние месяцы. Об этом сообщают «Известия».

Таким образом мошенники обходят блокировку звонков в мессенджерах. Ущерб за III квартал 2025 года увеличился почти на треть и составил более 65 миллиардов рублей. Злоумышленники маскируются под службы доставки, управляющие компании или банки, присылают письма и СМС просьбой перезвонить. Самые распространенные темы — проверки счетчиков, замены домофонов и проблемы с авторизацией. Пострадавшие, доверяясь бытовым поводам, сами инициируют звонок.

Чтобы не стать жертвой одной из таких схем, следует внимательно относиться к звонкам и сообщениям, подключить двухфакторную аутентификацию и перезванивать лишь на официальные номера организаций, не разглашая банковские данные или коды из СМС.

Ранее стало известно, что мошенники начали маскировать фишинговые сайты под ресурсы Минобрнауки, чтобы украсть данные школьников и доступ к их учетным записям.