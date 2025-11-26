Рар: Саботаж плана Трампа создает риск эскалации в отношениях с Россией

Саботаж Европейским союзом (ЕС) плана президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине создает риск эскалации в отношениях объединения с Россией. Такие последствия назвал политолог Александр Рар в своем Telegram-канале.

«Европейцы ведь должны понимать, что США не собираются больше вооружать Украину и что делать это придется им - и что это означает, что именно Европа подвергает себя риску прямой войны с Россией» — написал Рар.

По его словам, Трамп намерен заключить сделку с Россией и убедить Украину сложить оружие. При этом никто не знает, как на это повлияет саботаж ЕС, подчеркнул политолог.

Ранее сын американского лидера Дональд Трамп-младший заявил, что критики спецпосланника президента США Стива Уиткоффа хотят провала мирной инициативы по завершению украинского конфликта.