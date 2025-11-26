Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:29, 26 ноября 2025Силовые структуры

Раскрыт грозящий Аглае Тарасовой срок

Прокурор запросил 3,5 года условно для задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Гособвинение запросило срок для российской актрисы Аглаи Тарасовой по делу о перевозке вейпа с маслом гашиша. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала Домодевского суда в Подмосковье.

Прокурор попросил назначить артистке 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней был обнаружен вейп с гашишным маслом внутри. Следствие квалифицировало действия девушки как контрабанду наркотиков.

Ранее актриса заявила, что не знала о масле каннабиса в вейпе, потому что ей его подарили.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Настоящее предательство». Летавшего к Путину представителя Трампа могут уволить из-за утечек по Украине. Чем это обернется?

    Кристина Орбакайте прогулялась с сумкой стоимостью более полумиллиона рублей

    Жители Москвы пожаловались на вирус с неожиданным симптомом

    Трамп-младший определил желающих сорвать мирное соглашение по Украине

    Мужчина оказался зажат грузовиком с багажом туристов и не выжил

    На российском рынке ипотеки заметили небывалый перекос

    В НАТО анонсировали совместную инициативу с Украиной

    Развеянный прах Плисецкой и Щедрина спровоцировал скандал

    Гражданка Украины расправилась с мужем из-за пророссийских взглядов

    Найден самый маленький конь в мире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости