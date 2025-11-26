Раскрыт грозящий Аглае Тарасовой срок

Прокурор запросил 3,5 года условно для задержанной с наркотиками Аглаи Тарасовой

Гособвинение запросило срок для российской актрисы Аглаи Тарасовой по делу о перевозке вейпа с маслом гашиша. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на своего корреспондента из зала Домодевского суда в Подмосковье.

Прокурор попросил назначить артистке 3,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком.

Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово 5 сентября. При ней был обнаружен вейп с гашишным маслом внутри. Следствие квалифицировало действия девушки как контрабанду наркотиков.

Ранее актриса заявила, что не знала о масле каннабиса в вейпе, потому что ей его подарили.

