Забота о себе
Россиянам раскрыли основные причины постоянной усталости

Врач Петренко: Хроническую усталость вызывают анемия и сердечная недостаточность
Фото: Yanalya / Freepik

Постоянная усталость чаще всего связана с образом жизни, но иногда она может быть вызвана проблемами со здоровьем. Об этих заболеваниях подробнее рассказала заведующая территориальной поликлиникой Кузбасского клинического кардиологического диспансера Ирина Петренко в разговоре с aif.ru.

Врач раскрыла несколько основных причин хронического упадка сил. Так, по ее словам, недостаток энергии может наблюдаться при анемии, так как она приводит к дефициту кислорода в тканях, что проявляется бледностью кожи, одышкой, слабостью и учащенным сердцебиением. Также специалистка добавила, что усталость может быть связана с дефицитом витаминов В, D и С.

Петренко отметила, что нарушения в работе щитовидной железы тоже вызывают упадок сил. Иногда же усталость является первым признаком сердечной недостаточности или сахарного диабета. Врач уточнила, что при диабете, помимо усталости, люди могут испытывать постоянную жажду, потливость и частое мочеиспускание.

Последним фактором повышенной утомляемости доктор назвала хроническое воспаление. По ее словам, если в организме постоянно присутствует инфекция, то со временем появляется выраженная слабость.

Ранее кардиолог Франсиско Лопес-Хименес назвал видимые на лице признаки высокого уровня холестерина. По его словам, заподозрить это состояние можно по бляшкам на веках и дуге вокруг роговицы глаза.

