Трамп заявил о задаче Уиткоффа продать Украину России

Трамп: Уиткофф должен продать Украине мирную сделку и продать Украину России
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ammar Awad / Reuters

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф должен продать Украине мирную сделку, а также продать Украину России. Так на утечку якобы телефонных разговоров Уиткоффа с помощником президента России Юрием Ушаковым и спецпредставителем Кремля Кириллом Дмитриевым отреагировал американский лидер Дональд Трамп, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Я об этом не слышал, нет, но это обычное дело. Ему нужно продать это Украине. Ему нужно продать Украину России. Вот что делает переговорщик», — отметил глава Белого дома.

Политик подчеркнул, что каждая сторона должна идти на уступки и что-то получать.

Ранее агентство Bloomberg заявило, что получило в свое распоряжение якобы утекшую запись телефонного разговора Уиткоффа с Ушаковым и Дмитриевым. Утверждается, что в ходе беседы чиновники обсуждали аспекты украинского конфликта. По данным издания, после этого в американской администрации появился мирный план, состоящий из 28 пунктов.

