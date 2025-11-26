НАТО и Украина анонсировали инициативу по ускорению оборонного производства

НАТО и Украина анонсировали совместную инициативу UNITE — Brave NATO по ускорению оборонного производства. Соответствующее сообщение появилось на официальном сайте альянса.

Программа будет специализироваться на выводе на поле боя инновационных систем борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), систем радиолокационной разведки, систем навигации в сложных электромагнитных условиях, а также наземных беспилотных систем.

Начальный бюджет для выдачи грантов заинтересованным военным стартапам из стран НАТО или Украины составляет десять миллионов евро. В 2026 году в случае успеха программы бюджет планируется увеличить до 50 миллионов евро.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен заявил, что стремление НАТО к расширению стало причиной украинского конфликта.