13:59, 26 ноября 2025

На Западе указали на роль НАТО в украинском конфликте

Профессор Дизен: Стремление НАТО к расширению — причина украинского конфликта
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Kuegeler / Reuters

Причиной украинского конфликта стало стремление НАТО к расширению. Об этом заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в соцсети Х.

Дизен напомнил, что в начале боевых действий президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности обсуждать нейтральный статус Киева. Кроме того, в феврале 2022 года Россия и Украина объявили о намерении провести переговоры без предварительных условий.

«Эти события никогда не станут предметом публичного обсуждения, поскольку они свидетельствуют о том, что причиной войны было расширение НАТО, и что мирное решение было возможно», — подчеркнул профессор.

По словам Дизена, любой, кто бросает вызов военной риторике НАТО, подвергается дискредитации и цензуре. Он напомнил об интервью Зеленского, в котором украинский лидер рассказал о наличии на Западе сторонников затяжной войны, потому что она, по их мнению, привела бы к «истощению России».

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина не может вступить в Североатлантический альянс без единодушного согласия всех членов, которого пока нет.

