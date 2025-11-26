Интернет и СМИ
15:27, 26 ноября 2025

Врач назвал преимущество русской бани перед сауной

Врач Агапкин заявил, что русская баня более полезна для кожи, чем сауна
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» преимущество русской бани перед финской сауной. Выпуск с объяснением специалиста доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин подчеркнул, что, несмотря на то, что есть многочисленные исследования о пользе финской сауны для здоровья, баня имеет преимущество перед ней, так как там выше влажность.

«Честно скажем, для здоровья кожи крайне важна влажность. Поскольку мы говорим, что русская баня — это влажность примерно 50-60 процентов, именно эта влажность для нашей кожи является оптимальной», — отметил врач. Реабилитолог назвал русскую парную идеальным вариантом для организма человека.

Ранее биолог Екатерина Баранова рассказала о пользе банных веников. По ее словам, этот атрибут используют, чтобы восстановиться после легочных заболеваний.

До этого иммунолог Андрей Продеус назвал неочевидную пользу бани. Специалист заявил, что парение укрепляет иммунитет.

