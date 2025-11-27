Россия
Минобороны рассказало об уличных боях в Мирнограде

Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Минобороны России рассказало об уличных боях в городе Димитрове (украинское название — Мирноград) Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства в Telegram.

По его данным, российские войска выбили подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) из 117 зданий. По состоянию на 27 ноября в городе продолжаются боевые действия, наступление ведут штурмовики 51-й армии.

Покровско-Мирноградская агломерация является важным центром обороны ВСУ на остающейся под украинским контролем части ДНР. В последнее время на указанном участке ведутся активные штурмовые действия с окружением значительных сил противника.

Российские войска продолжают наступление и на других участках в ДНР. 27 ноября Минобороны сообщило о переходе под российский контроль населенного пункта Васюковка. Его заняли подразделения Южной группировки войск.

