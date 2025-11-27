Россия
06:30, 27 ноября 2025РоссияЭксклюзив

В России спрогнозировали отношения с НАТО после окончания украинского конфликта

Депутат Журова: Экономика НАТО не позволит альянсу начать дружить с Россией
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Экономика НАТО не позволит альянсу начать дружить с Россией, убеждена зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Отношения Москвы и Североатлантического блока после окончания украинского конфликта депутат спрогнозировала в разговоре с «Лентой.ру».

«НАТО принципиально создавалось как противоборствующий России альянс. Как тут можно дружить, если против нас в Америке принят бюджет как против стратегического врага, альянс увеличил взнос европейских стран до пяти процентов с двух с половиной? То есть они же тогда должны это все снизить. А это же деньги, кто же на это пойдет», — отметила Журова.

Депутат напомнила, что НАТО мотивированы тем, что Россия — агрессор. Именно с этой целью и были увеличены взносы, добавила она.

Здесь такая экономическая подоплека, которая просто не позволит НАТО с нами начать дружить. Паритет держать — да, но дружить — вряд ли. Пока это финансирование не будет остановлено

Светлана Журовазампред комитета Госдумы по международным отношениям

Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не собирается отказываться от своего вступления в НАТО. Вместе с тем он отметил, что Киев признает реальное положение дел. «Сейчас мы живем в реальности», — сказал он, добавив, что на данный момент Украина не в НАТО.

