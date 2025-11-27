В России спрогнозировали отношения с НАТО после окончания украинского конфликта

Экономика НАТО не позволит альянсу начать дружить с Россией, убеждена зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Отношения Москвы и Североатлантического блока после окончания украинского конфликта депутат спрогнозировала в разговоре с «Лентой.ру».
«НАТО принципиально создавалось как противоборствующий России альянс. Как тут можно дружить, если против нас в Америке принят бюджет как против стратегического врага, альянс увеличил взнос европейских стран до пяти процентов с двух с половиной? То есть они же тогда должны это все снизить. А это же деньги, кто же на это пойдет», — отметила Журова.
Депутат напомнила, что НАТО мотивированы тем, что Россия — агрессор. Именно с этой целью и были увеличены взносы, добавила она.
Здесь такая экономическая подоплека, которая просто не позволит НАТО с нами начать дружить. Паритет держать — да, но дружить — вряд ли. Пока это финансирование не будет остановлено
Ранее глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что Украина не собирается отказываться от своего вступления в НАТО. Вместе с тем он отметил, что Киев признает реальное положение дел. «Сейчас мы живем в реальности», — сказал он, добавив, что на данный момент Украина не в НАТО.