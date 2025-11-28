Опубликована фотография рэпера Macan в военном обмундировании

Росгвардия: Рэпер Macan на службе пройдет курс огневой и спецподготовки

Рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) во время службы по призыву пройдет курс молодого бойца, включающий физическую, огневую и специальную подготовку. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Росгвардии и предоставили фотографии музыканта в военном обмундировании.

Артист будет служить в отдельной дивизии оперативного назначения имени Дзержинского. Он уже прибыл к месту прохождения военной службы вместе с остальными новобранцами.

В ведомстве отметили, что призывник Косолапов в своей композиции «Легко ли быть молодым» декламирует: «Слава России, где родишься — там и пригодишься». В Росгвардии на это указали, что «быть молодым нелегко, но почетно, товарищ!».

О том, что Macan отправится в армию, стало известно 6 октября. Артист заявил, что получил повестку, и призвал не верить информации, распространяющейся в СМИ, о своем задержании. До этого сообщалось, что исполнитель станет фигурантом уголовного дела об уклонении от армии, если не явится в военкомат. Известно, что за год он проигнорировал не менее шести повесток.