Оценена целесообразность ипотеки без первоначального взноса

Аналитик Николаев: Брать ипотеку без первоначального взноса нецелесообразно

В текущих реалиях брать ипотеку без первоначального взноса нецелесообразно. Об этом заявил аналитик в сфере недвижимости Сергей Николаев в беседе с Сиб.фм.

По словам эксперта, при отсутствии первоначального взноса переплата по ипотеке окажется слишком значительной. Так, в случае с кредитом на 25 лет заемщик будет выплачивать в основном проценты первые два года. «Сегодня брать ипотеку, если у тебя нет первоначального взноса порядка 70 процентов, экономически бессмысленно», — заключил Николаев.

Ранее стало известно, что около 57,8 процента россиян мечтают купить квартиру, но не могут себе этого позволить.