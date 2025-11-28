Экономика
19:28, 28 ноября 2025Экономика

Оценена целесообразность ипотеки без первоначального взноса

Аналитик Николаев: Брать ипотеку без первоначального взноса нецелесообразно
Александра Качан (Редактор)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В текущих реалиях брать ипотеку без первоначального взноса нецелесообразно. Об этом заявил аналитик в сфере недвижимости Сергей Николаев в беседе с Сиб.фм.

По словам эксперта, при отсутствии первоначального взноса переплата по ипотеке окажется слишком значительной. Так, в случае с кредитом на 25 лет заемщик будет выплачивать в основном проценты первые два года. «Сегодня брать ипотеку, если у тебя нет первоначального взноса порядка 70 процентов, экономически бессмысленно», — заключил Николаев.

Ранее стало известно, что около 57,8 процента россиян мечтают купить квартиру, но не могут себе этого позволить.

