Из жизни
16:34, 28 ноября 2025Из жизни

Ученик вызвался помочь учителю избавиться от ос и попал в больницу на две недели

В Таиланде ученик решил помочь учителю сжечь осиный улей и получил тяжелые ожоги
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Vasylchenko / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде школьник решил помочь учителю избавиться от осиного улья и попал в больницу на две недели. Об этом сообщает The Thaiger.

Инцидент произошел 11 ноября в провинции Аюттхая. Учитель собрался сжечь улей на территории школы и спросил, кто из учеников хочет помочь ему. Вызвались два мальчика. Когда учитель пропитал скипидаром кусок ткани, обмотал ее вокруг палки и поджег, произошла сильная вспышка, в результате которой все трое получили ожоги.

Один из мальчиков получил крайне тяжелые травмы. Родители заявили, что у него повреждены около 50 процентов кожных покровов. Ребенок более двух недель находится в больнице. Его семья обвинила школу в безответственном поведении. Они также заявили, что родные учителя предложили им немного денег, а компенсация по страховке составила 4000 батов (около 10 тысяч рублей). Эти деньги не покрывают больничные счета. Директор школы до сих пор не прокомментировал случившееся и не предложил помощь пострадавшему.

В итоге отец мальчика подал жалобу в полицию. Он заявил, что не хочет, чтобы на кого-то заводили уголовное дело, но считает, что школа должна признать свою ответственность за случившееся.

Ранее сообщалось, что во Франции рой пчел неожиданно атаковал людей в городе Орийак. 24 человека попали в больницу.

