Аналитик Кошкович: Европейские элиты хотят начать войну с Россией без США

Власти европейских стран хотят начать войну с Россией без участия США. Так в соцсети X аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович отреагировал на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что в стране со следующего лета введут добровольную военную службу для молодежи.

«Европейские элиты сошли с ума», — констатировал Кошкович.

Ранее Макрон сообщал, что в республике введут добровольную военную службу начиная со следующего лета. Служба будет длиться десять месяцев и будет ориентирована на молодых людей в возрасте от 18 до 19 лет. При этом парламент, как отмечается, сможет привлекать «дополнительные ресурсы, помимо добровольцев», в случае серьезного кризиса.

Макрон отмечал, что цель инициативы — охватить 50 тысяч молодых людей к 2035 году. Старт намечен на лето 2026 года с трех тысяч человек. В дальнейшем набор планируют постепенно увеличить, и к 2030 году он должен достичь 10 тысяч добровольцев.